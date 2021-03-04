شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة: أكثر من 14 ألف شخص نزحوا جراء المعارك فى مأرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت منظمة الأمم المتحدة، أن أكثر من 14 ألف شخص نزحوا جراء المعارك في مأرب، والقصف الذى يشنه مليشيات الحوثيين على المدينة اليمنية، وفقا لمصادر إعلامية.

فيما حذرت وكالات الإغاثة من أن يصل عدد الأشخاص النازحين إلى 385 ألفا.

وقبلها أعلن الجيش اليمنى، مقتل 30 حوثيا في جبهة المشجح في مدينة مأرب اليمنية، كما أعلن الجيش اليمني، الأربعاء، مقتل ما لا يقل عن 43 من ميليشيا الحوثي الإرهابية ن في مواجهات شهدتها جبهة المشجح غربي محافظة مارب، وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) أن الميليشيا الإرهابية تلقت أيضاً خسائر في العتاد خلال المواجهات التي دارت.

وتشهد عدة محاور قتالية في محافظة مارب تقدما ملحوظا لقوات الجيش اليمنى على حساب مليشيا الحوثي واتلي تكبدت خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.