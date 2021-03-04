شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة الاحتلال الإسرائيلى توافق على بناء مصعد للمستوطنين بالحرم الإبراهيمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صادقت "المحكمة المركزية" الإسرائيلية اليوم الخميس، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي الشريف بمدينة الخليل جنوب الضفة الغربية المحتلة، وأكد مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان - في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - أن هذا القرار يأتي ضمن سياسة الاحتلال الإسرائيلى الهادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي، حيث يزعم أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم، وتغيير ملامحه التاريخية والحضارية.