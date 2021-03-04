شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف العربى يعلن تدمير صاروخا باليستيا أطلقه الحوثيون صوب جازان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكر التلفزيون الرسمي السعودى أن التحالف العربى بقيادة المملكة قال اليوم الخميس إنه دمر صاروخا باليستيا ثانيا أطلقه الحوثيون صوب جازان في جنوب السعودية.

يذكرأن ، قال المتحدث الرسمى باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية فى اليمن" العميد الركن تركى المالكى، أمس أن قوات التحالف المشتركة تمكنت، من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار "مفخخة" أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية فى مدينة خميس مشيط، بحسب وكالة الانباء الرسمية السعودية .

وأكد أن قيادة القوات المشتركة للتحالف تتخذ وتنفذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية وبما يتوافق مع القانون الدولى الإنسانى وقواعده العرفية.