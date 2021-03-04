شكرا لقرائتكم خبر عن «التحالف»: تدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية تجاه جازان والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير صاروخ باليستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران تجاه جازان. وشددت قوات التحالف على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

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