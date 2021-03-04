شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية السعودية والأمريكية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - واس:
اختتمت، اليوم الخميس، مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية الملكية السعودية و القوات الجوية الأمريكية, الذي شهد كثيراً من “السيناريوهات” القتالية المشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة.
وتهدف هذه التدريبات لصقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والقوات الأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.
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