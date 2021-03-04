شكرا لقرائتكم خبر عن الغذاء والدواء تحذر من منتج صابون للأيدي.. تجاوز الحد الأقصى من البكتيريا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حذرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج صابون للأيدي لاحتوائه على نسبة عالية من البكتيريا، ما يعد مخالفًا للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية، وطالبت بالتوقف الفوري عن استخدامه.

وأوضحت “الهيئة” أنها حللت عينات من منتجات التجميل المتداولة بالأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ويحمل المنتج اسم “Pastil liquid hand wash flower” بتاريخ صلاحية 9/11/2024 و رقم تشغيلة (200114).

ونصحت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بعدم استخدام تلك المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منها، مشددةً على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.