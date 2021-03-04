الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة مفخخة لـ "أنصار الله" غربي مأرب

دبي - محمود عبدالرازق - القاهرة - سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة اليمنية عبر حسابه على "تويتر":

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"دفاعات الجيش الوطني أسقطت طائرة مُسيرة متفجرة تابعة للحوثيين في جبهة صِرواح غربي مأرب".

وصعد الحوثيين، مؤخراً، هجماتهم بالطائرات المسيرة على القوات الحكومية في محافظة مأرب بالتزامن مع احتدام المعارك بين الجانبين فيها، إذ أعلن الجيش اليمني، السبت الماضي، إسقاط طائرتين مفخختين في جبهتي الكسّارة والمَخْدَرة شمال غرب وغرب مأرب، غداة إسقاط طائرة مماثلة في جبهة المَشْجَح بمديرية صِرواح غربي المحافظة ذاتها.

في المقابل، أفاد تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثيين، بأن طيران التحالف، نفذ اليوم، غارة على مديرية صِرواح غربي مأرب، دون الاشارة إلى ما استهدفته الغارة ولا الأضرار الناجمة عنها.