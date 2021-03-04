شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة السعودية: عدد متلقى لقاح كورونا تجاوز مليون شخص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة السعودية الدكتور محمد العبد العالى، إن عدد متلقي لقاح كورونا تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز بمختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات، وأشاد العبد العالي - في تصريحات وفقًا لوكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم /الخميس/ - بجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة، موضحًا أن المملكة اعتمدت لقاحي (فايزر - أسترازينيكا) في الوقت الحالي.