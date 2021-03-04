شكرا لقرائتكم خبر عن ممثل السعودية فى الدولية للطاقة الذرية: إيران تتبع سياسة الابتزاز النووى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال ممثل السعودية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إن إيران تتبع سياسة الابتزاز النووي، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف ممثل السعودية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران مستمرة في طريق امتلاك سلاح نووى. وأوضح ممثل السعودية في الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن عدم احتواء تهديد إيران سيؤدى لعدم استقرار المنطقة.

وفى وقت سابق قال رافائيل جروسي مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس، إن الوكالة تعتزم بدء حوار "تقني" مع إيران بهدف دفع عملية الحصول على تفسيرات لأمور عالقة مثل جزيئات اليورانيوم التى عُثر عليها فى مواقع قديمة غير معلنة.

وأضاف في مؤتمر صحفي "أنا.. استهدف الحصول على فهم أوضح بكثير لهذه القضية بحلول الصيف أو قبل ذلك"، مردفا أن أول اجتماع سيكون في إيران أوائل أبريل وأنه يأمل أن يعود لمجلس محافظي الوكالة لإبلاغه بالتطورات بحلول يونيو.