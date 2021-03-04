شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الوطنية لإعلام لبنان: المحتجون افترشوا الأرض فى ساحة الشهداء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانى، أن المحتجين فى ساحة الشهداء فى وسط بيروت، عمدوا إلى منع المواطنين من العبور بسياراتهم حيث حصل تلاسن بين الجهتين، وافترش المحتجون الأرض، وعمل رجال الامن الى تحويل السير الى مسار آخر تسهيلا لمرور المواطنين، كما أن عددا من الشبان قطعوا الأوتوستراد الساحلى عند بلدة الجية.

وكانت الاحتجاجات قد عادت بالشارع اللبنانى مرة أخرى، حيث شهدت ليلة أمس قطع للطرقات وإشعال بأطر السيارات فى كافة المناطق ومن بينها طريق المطار بالاتجاهين وساحة الشهداء، طريق عام رياق بعلبك وطريق عام شتورة، طريق الدورة باتجاه الشمال وطريق البقاع الجنوب فى حاصبيا، وذلك تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية خاصة بعد ارتفاع سعر صرف الدولار الذى سجل مساء أمس، 10000 ليرة للدولار الواحد، ما يعنى أن الحد الأدنى للأجر الشهرى فى لبنان يوازى نحو 68 دولارا.

واعتصم ناشطون أمام السرايا الحكومى وقصر العدل احتجاجاً على تردى الأوضاع المعيشية، وطالبوا القضاء بـ"الافراج عن الموقوفين وتخفيف الأحكام على المحكومين من أبناء المدينة، بتهم عدة لا سيما المخدرات والسرقة وغيرهما من الجرائم".