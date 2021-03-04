إدارة مستشفى الزلفي العام تكرم الموظفين المتقاعدين بالمستشفى

الكويت - هبة التوبجي - صحيفة الخليج الالكترونية: كرم مدير مستشفى الزلفي العام الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, في مكتبه، الموظفين المتقاعدين بالمستشفى :
1-عباد بن عبدالكريم البدر
2-سعود بن فهد الجروان
3-سعود بن ناصر الطريقي
4-ناصر بن عبدالرحمن الفهيد
5-إبراهيم صالح الدريويش
6-ناصر بن عبدالرحمن الداود
7-محمد بن جارالله الشايع
8-محمد بن احمد الجبر
9-محمد بن عبدالرحمن النداوي
10صالح محمد السويكت
11-سعد بن عبدالرحمن العبيوي
وخلال التكريم ، أوضح الأخصائي عبدالعزيز بن محمد الفهد, أن التقاعد عن العمل ليس نهاية المطاف بل بداية لمرحلة عطاء جديدة في الحياة ، وتفعيل ما اكتسبه الموظف من خبرة وممارسة وتجارب في خدمة أسرته ومجتمعه ووطنه .
وأكد “الفهد” على أن أبواب المستشفى, والقطاع الصحي, مفتوحة للمتقاعدين للاستفادة منهم ، وتقديم ما لديهم من مقترحات ومرئيات وخبرات تخدم المستشفى والمستفيدين من الخدمات الصحية, وتخدم زملائهم الذين حلو محلهم في العمل .. مقدماً شكره للجميع على جميل عطائهم ، ثم سلمهم دروعا تذكارية وشهادات شكر وتقدير .