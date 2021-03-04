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البحرين تدين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية صاروخًا باليستيًا وطائرة (مفخخة) باتجاه السعودية

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الخليج - واس 0 تبليغ

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أدانت مملكة البحرين إطلاق الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران صاروخًا باليستيًا باتجاه مدينة جازان، وطائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي جبان يستهدف المدنيين، مشيدة بجاهزية ويقظة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي وقوات التحالف لدعم الشرعية في اليمن التي اعترضت ودمرت الصاروخ والطائرة المسيرة.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان لها تضامنها التام مع المملكة فيما تتخذه من تدابير وإجراءات أمنية من أجل ردع تلك الاعتداءات الحوثية الإرهابية وحماية مواطنيها والمقيمين على أرضها.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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