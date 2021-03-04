“العبدالعالي”: نرصد تذبذبًا في المنحنى وعدد المطعَّمين باللقاح تجاوز أكثر من مليون

الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: كشف المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي, أن عدد متلقي لقاح كورونا (كوفيد-19) تجاوز أكثر من مليون شخص، وذلك عبر 405 مراكز في مختلف مناطق المملكة تشمل مراكز التطعيم عبر المركبات, مثمنًا لجميع الجهات المقدمة لخدمة تلقي اللقاح جهودها في هذا الجانب لمواجهة الجائحة.

وأوضح العبدالعالي خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم, أن الوزارة لا تزال ترصد تذبذبًا في المنحنى ويتم متابعته باستمرار وحذر، ويلاحظ ذلك أيضًا في الحالات الحرجة، مؤكدًا أهمية التقيد بالاحترازات الوقائية.

وأشار إلى أن المملكة اعتمدت لقاحي فايزر وإسترازينيكا في الوقت الحالي, مبينًا أن مخالطة المصابين سواء من متلقي اللقاح أو غير المتلقين أمر قد يعرضهم للمخاطر.