الكويت - هبة التوبجي - وزارة الداخلية من الوزارات اللي أثبتت نجاحها بكل الإدارات التابعة لها وبشهادة الجميع ، و واكبت النجاح الميداني بالنجاح التقني ، وأعتقد أن تطبيق أبشر هو أكبر دليل على ذلك .

هذا النجاح التقني يؤكد آن وزارة الداخلية قادرة على التعامل مع كل الجرائم بكل أنواعها سواء كانت جريمة ميدانية أو تقنية ، لذلك شفنا مؤخرا انتشار مقاطع ( تم القبض ) وهي عبارة عن جرائم مختلفة في أماكن متعددة وأوقات صعبة تصدى لها رجال الأمن بشجاعة وسرعة وتعامل مثالي وتم القبض على المجرمين ، ومثل هذي المقاطع ترسل رسالة اطمئنان وارتياح وفرح للمجتمع وأن وزارة الداخلية ماراح تتهاون مع أي شخص يحاول الإعتداء على حرمات الآخرين ، وبرضه رسالة أن اللي ينتشر في وسائل التواصل من جرائم هو محل متابعة وبحث وتقصي .

ومادام أننا نشيد بتجربة ( تم القبض ) فياليت يسمحون لنا الأخوة في وزارة الداخلية باقتراح مهم وضروري وهو أنه يتم إضافة التشهير في الجرائم الأمنية مثل السطو المسلح أو استخدام الزي العسكري في الترهيب والسرقة أو غيرها من الجرائم اللي تبعث الخوف والرهبة عند أفراد المجتمع ، وطبعا هذا الإقتراح مبني على تجربة وزارة التجارة اللي تبنت نظام التشهير في جرائم التزوير والغش والشيكات وتفاعل معها الناس ولاقت استحسان الكل ، فهل نرى تجربة التجارة تستنسخ عن قريب في الداخلية ؟

أعرف أن القضايا الأمنية تختلف عن القضايا التجارية من حيث الأحكام والسرية في التعامل واختلاف الحالات الجنائية وغيرها لكن هذا مايمنع أنه يكون الاقتراح تحت الدراسة المستفيضة لأن ردع السلوك الإجرامي البدني أهم من السلوك الإجرامي المالي .

الخاتمة :

نحتاج ( تم التشهير ) لنجاح ( تم القبض )

كتبه / خالد النويس