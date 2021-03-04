«الصحة» تعتمد أول مستشفى خاص يوفر خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
اعتمدت وزارة الصحة “مستشفى المملكة” كأول مستشفى متخصص يوفر خدمات التطعيم ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) على مستوى القطاع الخاص وذلك في إطار حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن والمقيم وتسخير جميع الإمكانات المادية والبشرية لخدمتهم.
جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية شراكة إستراتيجية لتوفير لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) اليوم بين وزارة الصحة ومستشفى المملكة، وسيتم الإعلان عن موعد استقبال المستحقين للتطعيم وفق الأولويات المعلنة من وزارة الصحة قريبًا.
وتأتي هذه الخطوة من وزارة الصحة تقديرا لمبادرة مستشفى المملكة في التزامها بتطبيق أعلى معايير الوقاية والسلامة وما توفره من طواقم طبية مؤهلة لتقديم لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) مجانا خلال الحملة الوطنية المباركة للتحصين ضد فيروس كورونا (كوفيد-19) التي تقودها وزارة الصحة لتحقيق أهدافها الصحية نحو إتاحة فرص التطعيم لشرائح المجتمع كافة وصولًا إلى السيطرة الكاملة على هذه الجائحة وتحقيق المناعة المجتمعية في أسرع وقت.
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