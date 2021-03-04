خطأ تقني في "أنستجرام" يستبب بإخفاء عدد الإعجابات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

تسبب خطأ تقني في "أنستجرام" بإخفاء عدد الإعجابات على منصة الصور والفيديوهات القصيرة الشهيرة لفترة وجيزة لدى مئات المستخدمين.



وبدأت الشركة في تلقي مئات الشكاوى ، بعد أن وسّعت عن طريق الخطأ اختباراً طويل الأمد لهذه الميزة.

وأبلغ العديد من المستخدمين عن رؤية التغيير في حساباتهم الشخصية مع استبدال الإعجابات بعبارة "وغيرهم".

وقال متحدث باسم "فيسبوك"، التي تمتلك "أنستقرام" بعد صفقة شراء قيمتها مليار دولار خلال أبريل/نيسان 2012، "نعمل على اختبار تجربة جديدة تخفي الإعجابات على المنشورات".

وتابع: "أضفنا المزيد من الأشخاص إلى الاختبار اليوم عن غير قصد، نحن نعمل على إصلاح هذه المشكلة وسنعيد إظهار الإعجابات لهؤلاء الأشخاص في أقرب وقت ممكن"، بحسب شبكة CNN.

ويجري "أنستقرام" اختبارات محدودة لهذا التغيير منذ سنوات، ففي عام 2019، قالت الشركة إنها ستبدأ في إزالة عدد الإعجابات من عدد محدود من الحسابات في كندا.

ولم تقدم الشركة جدولاً زمنياً للوقت الذي يتوقع فيه انتشار إخفاء الإعجابات على نطاق واسع.

وفي حين أن المتابعين لن يتمكنوا من رؤية العدد الإجمالي للإعجابات التي حصل عليها المنشور، لا يزال بإمكان مالك الحساب، بحسب قول "أنستقرام" رؤيتها.

ويمكن للمستخدمين النقر لرؤية قائمة كاملة بالحسابات التي "أعجبت" بالمنشور، ولكنهم لن يتمكنوا من رؤية رقم يبرز عدد الأشخاص الذين أعجبوا بالمنشور.

وقام "أنستقرام" بوصف الخطوة على أنها وسيلة للمساعدة في تقليل الضغط لزيادة الإعجابات التي غالباً ما تستخدم كمقياس للشهرة، وتظهر على شكل قلب على المنصة.