إسرائيل... صحيفة عبرية تكشف الخلاف الحقيقي بين الموساد والجيش

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الخميس، بأن وسائل التواصل الاجتماعي قد زادت من الهوة بين جهاز الموساد والجيش في البلاد، خلال الآونة الأخيرة، خاصة حيال التعاطي مع ملف البرنامج النووي الإيراني.

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ورغم اعتراف الصحيفة بأن الصراع على السلطة مستمر منذ فترة طويلة داخل المؤسسة الأمنية في إسرائيل، وسيظل مستمرا، وهو صراع على القيادة، بين الموساد والجيش، ولكنه برز، مؤخرا، بين رئيس الموساد، يوسي كوهين، ورئيس الأركان أفيف كوخافي.

وعزت الصحيفة أسباب الخلاف الجوهري في الفترة الأخيرة بين الطرفين، إلى قلة الموارد والكرامة الشخصية لكل منهما.

وأوضحت الصحيفة أن هذا الخلاف قد استعر بينهما على خلفية التعاطي مع إيران، خاصة بعد استهداف سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي في خليج عمان، الخميس الماضي، وإلقاء تل أبيب بالمسؤولية على إيران، حيث طالب كوهين برد حاسم وجريء لردع طهران، فيما نادى كوخافي برد معتدل، لا يدفع باتجاه الحرب مع إيران.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن عمليات الموساد الخارجية غالبا ما تثير الاهتمام كما أنها مهمة جدا لدولة إسرائيل، ولكن الجيش الإسرائيلي قد نجح في ردع إيران أكثر مما تمكن جهاز الاستخبارات الخارجي "الموساد" من تأخير تقدم البرنامج النووي الإيراني.

ولفتت الصحيفة العبرية على موقعها الإلكتروني إلى أن شخصية يوسي كوهين الإعلامية ربما أبرز بكثير من سابقيه من رؤساء الموساد.