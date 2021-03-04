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قبل ساعات من زيارته للعراق... البابا يغرد باللغة العربية

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء هذا، اليوم الخميس، في تغريدة له باللغة العربية على حسابه في موقع "تويتر".   

وقال البابا في تغريدته المتعلقة بالزيارة: "غدا سأتوجّه إلى العراق في رحلة حج لمدة ثلاثة أيام".

​وأضاف: "لقد كنت أرغب منذ فترة طويلة في لقاء هذا الشعب الذين عانى كثيرا. أسألكم أن ترافقوا هذه الزيارة الرسولية بالصلاة لكي تتم بأفضل طريقة ممكنة وتحمل الثمار المرجوة".

ويستعد العراق لزياة البابا التي تبدأ غدا الجمعة من العاصمة بغداد، وتضم 4 محافظات أخرى في الجنوب والشمال وإقليم كردستان العراق.

ومن المقرر أن يلتقي البابا، خلال الزيارة مع قادة العراق السياسيين والدينيين، وأبناء الطائفة المسيحية في البلد العربي ذي الأغلبية المسلمة، كما سيؤم عددا من القداسات.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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