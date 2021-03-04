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السعودية... تطلق تحذيرا عاجلا من منتج يستخدم للوقاية من كورونا

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دبي - محمود عبدالرازق - ونشر موقع "سبق" السعودي، تحذير هيئة الغذاء والدواء من منتج صابون للأيدي منتشر في الأسواق السعودية.

​وقالت الهيئة إن المنتج يحتوي على نسبة عالية من البكتيريا، التي تشكل خطورة كبيرة على صحة الإنسان، ما يعد مخالفاً للائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية.

ولفتت الهيئة السعودية إلى أنها حللت عينات منتجات الصابون المتداول في الأسواق، وأظهرت نتائج التحليل احتواء منتج صابون على نسبة عالية من البكتيريا، مشيرةً إلى أن التعرض لنسب عالية من البكتيريا قد يتسبب في مخاطر صحية للمستهلك.

ونصحت الهيئة بعدم استخدام هذه المنتجات، والتخلص من العينات الموجودة لدى المستخدمين.

وأكدت أنها ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة، لسحب هذه المنتجات من الأسواق السعودية، ومنع دخولها واتخاذ الإجراءات النظامية ضد المخالفين.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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