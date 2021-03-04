شكرا لقرائتكم خبر عن الرئاسة الفلسطينية تعرب عن تقديرها لقرار المدعية العامة فتح تحقيق جنائى للحالة فى فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن تقديرها الكبير لقرار المدعية العامة، بخصوص فتح تحقيق جنائي للحالة في فلسطين، والتي تشمل الحرب على غزة، والاستيطان، وملف الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وثمنت الرئاسة الفلسطينية - وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" - استقلالية وشجاعة المدعية العامة في الدفاع عن الحق والحريات، مشيدة بالجهود الحثيثة التي بذلت في السنوات السابقة للوصول إلى الأهداف التي نسعى إليها.