شكرا لقرائتكم خبر عن مندوب السعودية لدى الأمم المتحدة: منصات التواصل الاجتماعى سهلت بث التطرف والكراهية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت السعودية عن القلق الشديد من تنامي وتيرة خطاب الكراهية والتعصب ضد المسلمين حول العالم، حيث أصبح التعصب والإسلاموفوبيا خطرًا واضحًا يهدد أمن المجتمعات المستقرة، وقال مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة في جنيف الدكتور عبدالعزيز الواصل - وفقًا لوكالة الأنباء السعودية اليوم /الخميس/ - : "إن المملكة تؤكد قلقها من استهداف الأقليات الدينية بصورة متزايدة بسبب معتقداتهم ومن تنامي خطاب الكراهية داخل الأطياف السياسية التي تستخدم مصطلحات الإقصاء والتهميش وغيرها في ظل وجود منصات التواصل الاجتماعي التي سهلت بث التطرف والكراهية وتعزيز الصور النمطية السلبية ووصم المسلمين عبر وسائل عابرة للحدود".