شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 5733 ألف إصابة جديدة بكورونا و40 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ذكرت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، ارتفاع في الوفيات والإصابات بفيروس كورونا المستجد في الأردن عند 40 وفاة و5733 إصابة.

وفى وقت سابق، أعلن الأردن، الأربعاء، أن 197 مسنا تلقوا اللقاح الواقى من فيروس كورونا المستجد، من أصل 367 مسنا فى دور الرعاية التابعة لها.

ووفقا لموقع روسيا اليوم، قالت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، إن "170 مسنا موزعين على 4 دور رعاية في محافظة العاصمة لم يتلقوا اللقاح"، مشيرة إلى أنه "سيصار إلى تنفيذ إجراءات تطعيمهم خلال الفترة المقبلة بالتعاون مع وزارة الصحة".

وأشارت وزارة التنمية الاجتماعية في الأردن، إلى أنها تواصل بالتعاون مع الحملة الوطنية للتطعيم التي أطلقتها وزارة الصحة، تطعيم كبار السن في دور الرعاية التابعة لها بلقاح كورونا.