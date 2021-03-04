البرهان يصدر مرسوما دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمى "الفيدرالى" بالسودان

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان، اليوم الخميس، مرسوم دستوريا بإنشاء نظام الحكم الإقليمي "الفيدرالي" بالسودان، ونص المرسوم الدستوري على تطبيق نظام حكم الأقاليم "الفيدرالي" عقب انعقاد مؤتمر نظام الحكم في السودان الذي يحدد الأقاليم وعددها وحدودها وهياكلها واختصاصاتها وسلطاتها ومستويات الحكم والإدارة، بما لا يتعارض مع اتفاق جوبا لسلام السودان.