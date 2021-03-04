تطبيق واتس أب تطلق أخيراً مكالمات الصوت والفيديو على الكمبيوتر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

بعد شهور من الاختبار التجريبي، أطلقت واتس أب أخيراً مكالمات الصوت والفيديو على تطبيق سطح المكتب الخاص بها.



ويدعم التطبيق فقط المكالمات الفردية في الوقت الحالي، لكن الشركة تخطط لإضافة مكالمات جماعية في المستقبل. وجميع المكالمات مشفرة من طرف إلى طرف للحفاظ على أسرارك في مأمن من المتطفلين.

وستساعد الميزة الجديدة واتس أب على الاستفادة من النمو الهائل في استخدام مكالمات الفيديو، حيث وصلت تنزيلات تطبيق مؤتمرات الفيديو زوم إلى مستويات قياسية أثناء الوباء، كما ازداد استخدام مكالمات الصوت والصورة على واتس أب.

وفي ليلة رأس السنة الجديدة 2020، حقق المستخدمون رقماً قياسياً ليوم واحد يبلغ 1.4 مليار مكالمة صوتية ومرئية، ويمكن أن يمنح توسيع الخدمة إلى سطح المكتب المستخدمين شاشة أكبر لمكالماتهم، كما أنه يزيل الحاجة إلى حمل الهاتف أو تثبيته أثناء الدردشة.

وكان بالإمكان استخدام واتس أب في السابق لإجراء مكالمات فيديو عن طريق إنشاء غرف فيس بوك مسنجر، ولكن يمكنهم الآن إجراء هذه المكالمات مباشرة في التطبيق.

وتصل هذه الميزة في وقت صعب بالنسبة للشركة، حيث دفع تحديث مثير للجدل لسياسة خصوصية واتس أب ملايين المستخدمين إلى التوقف عن استخدام التطبيق والانتقال إلى الشركات المنافسة، وفي حين أن التطبيقات المنافسة مثل تلغرام وسيغنال يقدمان بالفعل مكالمات سطح المكتب، فإن إضافة واتس أب لهذه الميزة يمكن أن تقنع البعض بالبقاء على التطبيق.

وقد يكون لدى الشركة أيضاً طموحات للتنافس مع تطبيقات مؤتمرات الفيديو الشهيرة مثل زوم وميكروسوفت تيمز وغوغل ميت، ولكن هذا لن يكون ممكنًا حتى تصل المكالمات الجماعية إلى سطح المكتب، بحسب موقع ذا نيكست ويب.