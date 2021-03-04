إصابة جندي إسرائيلي وسرقة سلاحه... والجيش يتدخل

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أن مجهولين، يعتقد أنهما من عرب إسرائيل، هاجما جنديا في الوحدات الخاصة بالجيش الإسرائيلي وسرقا سلاحه، خلال قيامه بمهمة استكشافية انفرادية في منطقة شفا عمرو شمال البلاد.

وأفادت القناة العبرية بأن الشخصين اشتبكا مع الجندي الإسرائيلي لعدة دقائق ومن ثم لاذا بالفرار بعد أن حصلا على السلاح، ما دعا الجيش الإسرائيلي إلى سرعة التدخل وفتح تحقيق عاجل.

ومن جهته، أشار رئيس هيئة الأركان في الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، إلى أن تلك الواقعة، ليست عادية، مؤكدا أنه حادث خطير تم فيه تجاوز خط أحمر.