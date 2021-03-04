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بغداد تتفق مع موسكو على توريد مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" للعراق خلال أسبوعين

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير العراقي، من موسكو، اليوم الخميس، إنه تم "الاتفاق مع روسيا على توريد كمية مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V" الروسي كشحنة عاجلة ترسل إلى العراق خلال أسبوعين من تاريخ التوقيع الذي تم هذا اليوم".

وأضاف وزير النفط العراقي أن "هذه الشحنة تمثل الدفعة الأولى من كميات تم الاتفاق على تجهيزها وفق توقيتات يتفق عليها لاحقا".

في فبراير/ شباط، نشرت المجلة الطبية "ذا لانسيت" للمراجعات من قبل النظراء، تحليلا مؤقتا من المرحلة الثالثة من التجربة السريرية للقاح الروسي، تظهر فعاليته بنسبة 91.6% ضد أعراض "كوفيد 19".

تمت الموافقة على اللقاح بالفعل في أكثر من 42 دولة، بما فيها الجزائر ولبنان والإمارات العربية المتحدة وبيلاروسيا وصربيا وهنغاريا وسان مارينو والأرجنتين وبوليفيا والمكسيك ونيكاراغوا، من بين دول أخرى.

© Sputnik / Mohamed Hassan

تعليمات هامة للأشخاص الراغبين بالحصول على لقاح "سبوتنيك V"

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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