شكرا لقرائتكم خبر عن السودان يبدأ تطعيم مواطنيه الأسبوع المقبل بعد الحصول على جرعات كوفاكس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ السودان الأسبوع المقبل تطعيم العاملين بالقطاع الصحي ثم من تبلغ أعمارهم 45 عاما فأكثر ويعانون أمراضا مزمنة مجانا بعد أن أصبح أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تستفيد من لقاحات برنامج كوفاكس لتوفير اللقاحات للدول النامية بهدف مساعدتها في مكافحة فيروس كورونا.

وقال مسؤول في وزارة الصحة إن السودان تلقى 828 ألف جرعة من لقاح شركة أسترازينيكا أمس الأربعاء بمطار الخرطوم.

ويقول السودان إنه يتوقع تلقي باقي إجمالي 3.4 مليون جرعة من برنامج كوفاكس الذي تشارك في إدارته منظمة الصحة العالمية في الربع الثاني من هذا العام.

وقال مسؤولو وزارة الصحة إن الخرطوم تنوي تطعيم 20 في المئة من سكان البلاد، الذين يقدر عددهم بنحو 44 مليون نسمة، من خلال برنامج كوفاكس بحلول سبتمبر.

وقال وزير الصحة عمر النجيب "هذا عنصر رئيسي في معركتنا ضد فيروس كورونا". وأضاف النجيب أن السودان يجري أيضا محادثات أولية لإنتاج اللقاح محليا.