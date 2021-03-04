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ارتفاع أعداد اللاجئين الأثيوبيين فى السودان إلى 67 ألفا

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القاهرة - سامية سيد - ارتفع عدد اللاجئين الأثيوبيين المُسجلين في السودان إلى 67 ألفًا، عبروا الحدود إلى ولايتى "كسلا" و"القضارف" (في شرق السودان)، منذ بدء الاضطرابات في اقليم تيغراي في نوفمبر الماضي.

وذكرت وكالة السودان - للأنباء "سونا"، اليوم الخميس، أن اللاجئين الأثيوبيين الفارين من الأوضاع المتدهورة في إقليم تيغراي الأثيوبي، واصلوا التدفق على الأراضي السودانية.

وذكرت مفوضية اللاجئين السودانية، أن 558 لاجئًا وصلوا إلى معسكر "حمداييت" على الحدود بين السودان وأثيوبيا، خلال الأسبوع الماضي.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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