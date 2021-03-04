شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب تمدد حالة الطوارئ الصحية لـ 10 أبريل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس الحكومة المغربية، اليوم الخميس، تمديد حالة الطوارئ الصحية لمدة شهر إضافى، من يوم 10 مارس الجاري وحتى 10 أبريل المقبل، لدعم الجهود المبذولة لمكافحة تفشي جائحة فيروس كورونا المُستجد.