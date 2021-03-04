شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الرياض يوجه بتدشين مركز لقاحات «كورونا» في المجمع الإداري بقصر الحكم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس:

وجه الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بتدشين مركز لقاحات كورونا (كوفيد-19) في الإمارة، بالتعاون مع الشؤون الصحية في المنطقة، لتقديم اللقاح لمنسوبي إمارة المنطقة، والأمانة والشرطة في المجمع الإداري بقصر الحكم.

وتم تجهيز المركز بجميع الخدمات الأساسية، وبطريقة تسمح باستقبال المستفيدين بشكل منظم، وبما يتماشى مع الاحترازات والتدابير والوقائية.