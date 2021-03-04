الصين تنشر صوراً جديدة للمريخ تم التقاطها بواسطة مسبار "تيانون-1"

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 4 مارس 2021

متابعات_ الخليج 365

نشرت الهيئة الوطنية الصينية للفضاء الخميس صوراً عالية الدقة للمريخ التقطها المسبار (تيانون-1) الصيني، الذي دخل مدار الكوكب الأحمر الشهر الماضي، ويخطط لإنزال مركبة استكشافية في مايو (أيار) المقبل.



وتم التقاط ثلاث صور، اثنتين منها بواسطة كاميرا تيانون-1 عالية الدقة على مسافة تتراوح بين 330 إلى 350 كم فوق سطح المريخ، حسبما أفادت شبكة (CCTV) الصينية الحكومية اليوم في مقطع فيديو.

وتظهر الصور بوضوح التضاريس المريخية مثل الحفر الصغيرة والتلال الجبلية والكثبان الرملية.

وتشير التقديرات إلى أن قطر أكبر حفرة تصادم في الصور يبلغ حوالي 620 متراً، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء (شينخوا) الصينية الرسمية.

وذكرت الهيئة الصينية أن الصورة الثالثة (الملونة) هي لمنطقة القطب الشمالي للكوكب الأحمر والتقطتها كاميرا متوسطة الدقة.

ويعتبر تيانون-1، الذي يتكون من مركبة مدارية ومركبة هبوط وعربة جوالة، أول مهمة استكشافية صينية إلى المريخ والأولى في التاريخ التي تجمع بين السفر والدخول إلى المدار والهبوط في مهمة واحدة.

وإذا تم استكشاف الكوكب بنجاح، فسيصبح العملاق الآسيوي ثالث بلد يقوم بتلك المهمة، بعد عقود من قيام الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق بذلك.