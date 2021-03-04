شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 5043 إصابة جديدة بفيروس كورونا, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 713994 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 24 حالة وفاة جديدة, مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 13507, فيما سجلت 3396 حالة شفاء جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 650015 حالة، موضحةً أن عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم بلغ 50472, منهم 387 يرقدون في غرف العناية المركزة.