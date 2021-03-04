شكرا لقرائتكم خبر عن غرق 20 مهاجرًا إثر إلقائهم من على قارب تهريب متجه لليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت المنظمة الدولية للهجرة غرق 20 مهاجرًا على الأقل، وذلك بعدما قام المهربون بإلقاء 80 مهاجرًا في المياه كانوا على متن قارب متجه من جيبوتي إلى اليمن.

وأوضحت المنظمة - في بيان وفقًا لشبكة (إيه بي سي نيوز) الأمريكية اليوم/الخميس/ - أن المهربين قاموا بالصياح بأن هناك العديد من المهاجرين على متن القارب، وذلك عقب انطلاق رحلة القارب الذي تواجد عليه 200 مهاجر من بينهم أطفال دون الـ18 عامًا أمس/الأربعاء/.

وأضافت أنه تم العثور على خمسة جثامين، فيما تم نقل الناجين إلى جيبوتي لتلقي العلاج.

من جهتها، أوضحت الشبكة أن الآلاف من المهاجرين من دول القرن الإفريقي خاصة الصومال وإثيوبيا يحاولون الهروب إلى اليمن من أجل الوصول إلى دول الخليج العربي.

يُذكر أن جائحة فيروس "كورونا" قد أدت إلى إبطاء تدفق المهاجرين إلى اليمن وليس إيقاف توافدهم؛ حيث قام نحو 138 ألف مهاجر بسلك ذات الطريق في عام 2019، فيما وصل أعداد المهاجرين المتدفقين في عام 2020 إلى 37 ألفَا و500 مهاجر.