شكرا لقرائتكم خبر عن البابا فرانسيس: سأذهب إلى العراق كحاج سلام وأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البابا فرنسيس، قبيل توجهه في زيارة إلى العراق، اليوم الخميس، أنه سيقوم بأول رحلة إلى هذا البلد كحاج سلام وأمل.

وقال في كلمة مسجلة موجهة إلى العراقيين: "سآتي إليكم كحاج سلام، لأكرر أنتم جميعا إخوة. نعم، أنا ذاهب كحاج سلام بحثا عن الأخوة، مدفوعا بالرغبة في الصلاة معا والسير معا، بما في ذلك مع الإخوة والأخوات من الديانات الأخرى، للأب إبراهيم الذي يوحد في عائلة واحدة المسلمين واليهود والمسيحيين".

وأضاف: "أنا ذاهب كحاج لأدعو الرب من أجل العفو والمصالحة بعد سنوات من الحرب والإرهاب".

وأعلن البابا فرانسيس منذ ديسمبر الماضي، أنه سيقوم برحلة رسولية إلى العراق في 5-8 مارس. ومن المقرر أن يزور بغداد والنجف وأربيل والموصل، ومدينة أور التاريخية في الناصرية بجنوب العراق، حيث مقام النبي إبراهيم.