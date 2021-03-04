أبو الغيط يؤكد ضرورة وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين لوقف العمليات باليمن

القاهرة - سامية سيد - شدد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، على أهمية وضع ضغوط دولية أكبر على الحوثيين لدفعهم إلى وقف فورى للعمليات العسكرية في كافة ربوع اليمن، وبما يُمهد للإنخراط في عملية سياسية تشمل جميع الأطراف، وفقاً للمرجعيات المعروفة وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن الدولي 2216.

جاء ذلك خلال لقاء"أبو الغيط" اليوم الخميس، مع وزير خارجية اليمن أحمد عوض بن مبارك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حيث ناقش الطرفان آخر مستجدات الوضع اليمني في ضوء حملة التصعيد الحوثية في مأرب، وكذا المحاولات الجارية لدفع المسار السياسي للحل.

وأكد" أبو الغيط" للوزير اليمني دعم الجامعة العربية لموقف الحكومة اليمنية ولمساعيها الحفاظ على وحدة اليمن واستقلاله في مواجهة الأطماع الإقليمية، مشيراً إلى أن جماعة الحوثي تُنفذ أجندة إيرانية وتُمارس التصعيد في مأرب بالتناغم مع هذه الأجندة المتهورة.