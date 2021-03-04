شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 11 شخص فى محافظة جوبالاندا الصومالية بسبب المجاعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن رئيس إقليم جوبا الوسطى في محافظة جوبالاندا هاجر بلي، وفاة 11 شخصًا بسبب المجاعة والجفاف اللذين ضربا المنطقة.

وأوضح أن الإقليم يشهد حالة جفاف غير مسبوقة نتيجة شح المياه، ويعيش حالة إنسانية مأساوية، مطالباً الحكومة بإرسال مساعدات عاجلة لإنقاذ حياة السكان، الذين يعتمدون على الرعي والزراعة.

وتسيطر حركة "الشباب" الإرهابية على إقليم جوبا بالكامل، وتمنع وصول أي مساعدات إنسانية إليه.