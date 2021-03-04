شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الأوروبى يدعو لتنفيذ اتفاق السلام فى جنوب السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الاتحاد الأوروبي اليوم إلى ضرورة التنفيذ السريع للترتيبات الأمنية لاتفاق السلام في جنوب السودان.

وأوضح الممثل الأعلى الأوروبي للشؤون الخارجية والأمن جوزيب بوريل في بيان أصدره باسم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، أنه وبعد عام من تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية التي أعيد تنشيطها، أخذ الاتحاد الأوروبي علماً إيجابياً بالإعلانات الأخيرة بشأن العدالة الانتقالية وتعيين بعض الحكومات المحلية ولكن مع ذلك لم يحرز سوى تقدم ضئيل جدًا وما زال عدم الاستقرار قائمًا.

وطالب الاتحاد الأوروبي بالتدريب العاجل للقوات الموحدة اللازمة التي لديها تسلسل قيادي واضح وشامل في جنوب السودان واتخاذ تدابير لمنع وردع المزيد من الانشقاقات العسكرية.

وشدد الاتحاد الأوروبي على أهمية دعم أنشطة بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان وآلية رصد وتحقق وقف إطلاق النار والترتيبات الأمنية الانتقالية من أجل تنفيذ ولايتيهما بالكامل.

كما أعلن دعمه للهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية والدول الأعضاء فيها في دورها القيادي في عملية السلام في جنوب السودان، ويدعوها وجميع أعضاء اللجنة المشتركة للرصد والتقييم المعاد تشكيلها إلى المشاركة بشكل استباقي أكبر لتشجيع جميع الأطراف السياسية الفاعلة في جنوب السودان على تنفيذ اتفاق السلام تنفيذًا كاملًا، كما أثنى أيضًا على الاتحاد الأفريقي لدعمه في تنفيذ جوانب العدالة الانتقالية في اتفاق السلام.