الطفلة العراقية "لافين" تتلقى الحقنة الأغلى في العالم بدبي

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات لموقع "الإمارات اليوم" فقد أكدت مستشفى الجليلة التخصصي بدبي أن حصول لافين على هذه الحقنة هي بداية رحلة علاجية قد تستمر مدة 3 أشهر، مشيرة إلى أنها طيلة هذه الفترة ستكون تحت المتابعة والإشراف الطبي.

وقالت المستشفى إن المتابعة ستشمل إعادة التأهيل والعلاج الطبيعي والوظيفي، كما سيتم إجراء فحوصات وتحاليل مخبرية أسبوعيا للوقوف على الحالة الصحية للطفلة.

وكان هيثم البشير اختصاصي طب الأعصاب في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال والطبيب المعالج للطفلة العراقية قد أكد أن الحقنة يبلغ ثمنها 8 ملايين درهم "2 مليون و178 ألف دولار" بحسب صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكشف أن مجموع الحالات التي سيتم علاجها من ضمور العضلات الشوكي سيصل إلى 6 حالات من مختلف دول العالم.

وقال البشير إن مرض ضمور العضلات الشوكي يعد من الأمراض الفتاكة الناتجة عن عيب وراثي يُضعف عضلات الشخص، بحيث يصبح غير قادر على الحركة، ويمكن أن يضعف في النهاية القدرة على البلع أو التنفس، ويموت الأطفال الذين يولدون وهم مصابون بالمرض قبل سن الثانية إذا لم يتلقوا العلاج، مشيرا إلى أن نسبة الإصابة بمرض ضمور العضلات الشوكي تبلغ 10 لكل 100 ألف شخص عالمياً.

يشار إلى أن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، كان قد تكفل بعلاج الطفلة العراقية لافين البالغة من العمر 19 شهرا.