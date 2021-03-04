دولة عربية تقرر إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة للموظفين لاحتواء كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / MUSTAFA ABDI

وأكد القائم بأعمال وزير الإعلام الصومالي عثمان أبو بكر دوبي، أن الحكومة "قررت إغلاق المدارس والجامعات ومنح إجازة لموظفي الدولة، وخفض الحركة بين العاصمة مقديشو ومختلف الأقاليم"، موضحا أن "هذه القرارات الجديدة التي اتخذتها حكومة تصريف الأعمال تأتي في إطار الحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد"، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وكانت السلطات في الصومال، قد أعلنت أن البلاد تواجه موجة ثانية للجائحة نتيجة ظهور سلالة فيروس كورونا جديدة. وقال محمد إبراهيم، "لقد وصل فيروس كورونا إلى المدينة، نحتاج إلى من يوقفه ويعطينا الأدوية التي تمنحنا المناعة، أنني حزين اليوم فقد توفيت والدتي وسترون العديد من الآخرين الذين سيتوفى آباؤهم أيضًا".

وأعلنت وزارة الصحة الصومالية، أمس الأربعاء، عن تسجيل 209 حالة اصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 الساعة الماضية لتصل إجمالي الحالات المسجلة في البلاد إلى7727 حالة، مشيرة إلى تسجيل 11 حالة وفاة جديدة حيث وصلت إجمالي الحصيلة إلى 260 حالة.