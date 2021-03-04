حمدوك يتحدث عن دور الأجهزة الأمنية في الأنظمة الديمقراطية

دبي - محمود عبدالرازق - © AFP 2021 / ASHRAF SHAZLY

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السودانية "سونا" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن تصريحات حمدوك جاءت خلال اجتماعه بضباط جهاز المخابرات العامة، في رئاسة الجهاز.

وتابع: "الانتقال الديمقراطي في البلاد معقد بسبب قضاياه الكثيرة"، مشير إلى أن شعارات "ثورة ديسمبر" المجيدة المتمثلة في (الحرية السلام والعدالة) تمثل البوصلة التي تقود الانتقال.

وقال رئيس الوزراء السوداني إن "النموذج السوداني للانتقال يقوم على التفهم والرؤية الموحدة بين المدنيين والعسكريين وقوى الشعب".

وتابع: "الحكومة وضعت أولوياتها الخمسة بعد نقاش مستفيض عقب تشكيل الحكومة مؤخرا ويأتي على رأسها الاقتصاد والسلام وإصلاح الأجهزة الأمنية بكل فصائله".

وأضاف عبد الله حمدوك: "نطمح في جهاز مخابرات عامة محترفة بكفاء عالية"، مشيرا إلى أن عملية انفتاح البلاد وخروج السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب تمثل فرصة للمخابرات العامة للتواصل مع كل أجهزة المخابرات في العالم.

وقال حمدوك: السودان مؤهل لأن يصبح أفضل دولة في المنطقة.

ولفتت وكالة الأنباء السودانية إلى قول مدير المخابرات العامة الفريق جمال عبد المجيد: "زيارة رئيس الوزراء للمخابرات العامة تأتي في وقت تشهد فيه البلاد تحولا كبيرا، مؤكدا جاهزية المخابرات العامة للقيام بالدور الوطني لدعم التغيير وتحقيق أهداف الثورة المجيدة والالتزام بالواجبات المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية".

وتابع: "عكفنا على هيكلة الجهاز وتدريب كوادره لتحقيق الأمن والاستقرار وفق المهام الموكلة له بحسب الوثيقة الدستورية"، مشيرا إلى أن الجهاز ظل يعمل بتنسيق وانسجام تام مع منظومة الدولة ضد كل الإشكالات".