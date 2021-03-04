مستشار رئيس الوزراء العراقي: موعد الانتخابات لا يقبل التأجيل

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع" فقد قال هنداوي: "إجراء الانتخابات النيابية المبكرة في العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول القادم لا يقبل التأجيل".

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وعن الأنباء التي تتردد بشأن تأجيلها، أكد مستشار رئيس الحكومة العراقية أنها مجرد تمنيات وتصورات لا تستند إلى وقائع.

ودعا هنداوي الناخبين العراقيين إلى الإسراع لتحديث بياناتهم الانتخابية، مشددا على أن المفوضية باشرت تنفيذ خططها الانتخابية بدءاً بتمديد فترة تسجيل التحالفات السياسية حتى 21 مايو/ آيار القادم.

ولفت كذلك إلى تمديد فترة استقبال قوائم المرشحين حتى 17إبريل/ نيسان القادم، معتبرا هذه المواعيد مواعيدَ نهائيةً لتسجيل التحالفات واستقبال قوائم المرشحين.

وأكد هنداوي أن هذه المواعيد يتعذر معها التمديد لأسباب فنية، باستثناء تدقيق أسماء المرشحين واستبدال من لا تتوفر فيهم الشروط القانونية.

وأشاد مستشار الكاظمي بالجهود الاستثنائية التي يبذلها موظفو مفوضية الانتخابات حالياً، مشدداً على "ضرورة أن تضاعف المفوضية من مؤتمراتها الصحفية والإعلامية لتوضيح وشرح خططها وإجراءاتها للرأي العام والناخبين فضلاً عن الأحزاب والتحالفات والمرشحين والمجتمع الدولي".

جدير بالذكر أن الانتخابات العراقية كان مقررا لها أن تجرى في السادس من حزيران/يونيو المقبل، بحسب قرار لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في يوليو/ تموز الماضي، إلا أن المفوضية العليا للانتخابات طالبت رئاسة الوزراء بتاجيل موعدها، واستجاب المجلس لها، وصوت بالإجماع في جلسته التي عقدها، الثلاثاء، 19يناير/ كانون الثاني الماضي، على تحديد العاشر من شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، موعداً جديداً لإجراء الانتخابات المبكرة، وبينما رحبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات باستجابة الحكومة لطلبها بتغيير الموعد، فإن أصواتا كثيرة داخل العراق لم تكن راضية عن هذا القرار.