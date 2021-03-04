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الأرصاد المصرية تحذر المواطنين من طقس الأيام المقبلة

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "الشروق" عن محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات في هيئة الأرصاد الجوية المصرية، قوله إن الأجواء الأيام المقبلة ستشهد ارتفاعا ملحوظا في درجات الحرارة.

ولكن حذر شاهين، المواطنين من تخفيف الملابس، لأن ذلك سيعقبه انخفاض شديد في درجات الحرارة.

وتابع بقوله "هناك 16 يومًا تفصلنا على انتهاء فصل الشتاء وبداية فصل الربيع، حيث أن البداية الجغرافية للربيع يوم 21 مارس".

وناشد المواطنين الاستمرار في ارتداء الملابس الشتوية؛ منعًا للإصابة بنزلات البرد، مشيرًا إلى الانخفاض الكبير في درجات الحرارة الصغرى.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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