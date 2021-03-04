وزير الخارجية القطري يرد على سؤال حول تدخل تركيا وإيران في شؤون الدول العربية

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وقال الشيخ محمد بن عبد الرحمن، في مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام أعمال الدورة 155 لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري التي ترأستها دولة قطر، "هناك خلط بين العلاقات الثنائية للدول وبين العلاقات في إطار الجامعة العربية" ولك حسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية.

وأضاف: "نحن نرفض التدخل في الشؤون الداخلية لقطر أو أي دولة أخرى ولكل دولة الحق في حفظ أمنها وسيادتها واتخاذ الإجراءات الملائمة لها في تحقيق ذلك".

وكان وزير الخارجية القطري، أكد، خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي، مولود تشاووش أوغلو، أن التعاون بين بلاده وتركيا "استراتيجي" على حد وصفه، وأشاد بالعلاقات الثنائية بين البلدين على كافة الأصعدة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية وغيرها في مختلف المجالات.

وأعرب وزير الخارجية القطري في المؤتمر الصحفي عن شكره لتركيا لدعمها للمصالحة الخليجية، وثمن موقفها من نتائج قمة " العلا".

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة مجلس التعاون الخليجي، التي عقدت في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري، في مدينة العلا السعودية، وأعلنت الدول الأربع رفع القيود وعودة العلاقات.

وأعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في يونيو/ حزيران 2017، قطع العلاقات مع قطر، بينما أغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية مع الإمارة وأوقفت دخول القطريين إلى أراضيها.