اللجنة العسكرية الليبية "5+5" تجتمع مع فريق المراقبين الدوليين

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب تصريحات أدلى بها لوكالة "أخبار ليبيا 24"، فإن الاجتماع سيعقد اليوم الخميس، وذلك لتسهيل مهمة بعثة المراقبين الدوليين للإشراف على وقف إطلاق النار المطبق منذ شهور.

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ويضم وفد المراقبين الدوليين ممثلين عن أعضاء بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وخبراء من مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وأكد نقاصة أن الاجتماع سيتضمن استيضاح بعض الأمور والمعلومات حول إقامة الفريق وحمايته، وبعض الأمور الأخرى.

يشار إلى أن فريق المراقبين من المفترض أن يزور مدينة سرت، التي تتخذها اللجنة العسكرية المشتركة مقرًا لها.

ولفت عضو اللجنة العسكرية عن حكومة الوفاق إلى أن فريقًا آخر من المراقبين سيصل إلى ليبيا للإشراف على خروج المقاتلين الأجانب، عند بدء الإعلان عن خروجهم.

وأكد نقاصة، أن حماية المراقبين الدوليين ستكون من مهام القوة المشتركة التابعة للجنة العسكرية 5+5، والتي ستقوم كذلك بتأمين جلسة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية لمجلس النواب في سرت.

ومن المفترض أن تستمر مهمة طليعة المراقبين الدوليين في ليبيا خمسة أسابيع، للتحضير لنشر مراقبين لاحقًا في آلية مراقبة وقف إطلاق النار.

يشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كان قد أعلن في فبراير/ شباط الماضي، أن مجلس الأمن يعتزم نشر طليعة وحدة مراقبة وقف إطلاق النار في ليبيا.

وأكدت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة السابقة، ستيفاني وليامز، أن الفريق سيمثل قوة خفيفة قابلة للتطوير، وتتألف من مراقبين مدنيين غير مسلحين.

وتقضي أهم بنود الاتفاق برحيل القوات الأجنبية والمرتزقة في مهلة تسعين يوما من الأراضي الليبية.