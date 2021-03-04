بعد "عملية القرن".. الموساد يطالب نتنياهو بنقل "حرب الاستنزاف" مع إيران إلى عمق طهران

دبي - محمود عبدالرازق - وأجرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الخميس، حوارا مع "أ"، نائب رئيس الموساد المنتهية ولايته حديثا، أوضح من خلالها أن عملية اتخاذ القرار في عهد رئيس الوزراء الحالي، بنيامين نتنياهو، كانت سيئة جدا، في إدارة ملف جائحة كورونا.

ولم يكتف المسؤول الاستخباراتي الإسرائيلي السابق "أ" بذلك، بل اتهم نتنياهو بسوء إدارته للملف النووي الإيراني، خاصة وأنه قد أنهى الشهر الماضي خدمته فحسب من جهاز الموساد، الذي عمل فيه لمدة تزيد عن 34 عاما، فقد كان المسؤول المباشر عن عملية سرقة الأرشيف النووي الإيراني من قلب طهران، والتي أسماها بـ"عملية القرن".

وطالب "أ" رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بنقل "حرب الاستنزاف" بين إسرائيل وإيران حيال البرنامج النووي الإيراني، إلى داخل طهران نفسها، أو تحويلها إلى طرف ثالث، ليقوم بالحرب نيابة عن تل أبيب، خاصة وأنها مرهقة وطويلة.

وأوضح "أ" أن هناك تباينا واضحا في بلاده بين مسؤولية جهاز الاستخبارات الخارجية "الموساد" والإدارة السياسية، أو خلطا غير مفهوم.