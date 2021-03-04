شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح خطوات مهمة للإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة عدة خطوات مُهمة للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين.

وأبانت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع”تويتر” أنه يجب على المدخن، أن يحدد موعد إقلاعه عن التدخين، وأن يترك التأجيل حتى لا يؤثر على القرار.

وأضافت أنه ينبغي استشارة الطبيب، وحجز موعد لعيادات الإقلاع عن التدخين، لوضع خطة علاجية مناسبة، تعمل على تلبية الاحتياجات الشخصية والطبية والبدائل المقترحة.

وأشارت إلى أنه يجب توقع التحديات، من تبدل في المزاج ونقص في التركيز، والصداع والدوار، بسبب انخفاض النيكوتين في الجسم، وهي الأعراض التي لن تدوم لأكثر من 48 ساعة.

ونصحت بإزالة ما يذكر بالتدخين، وتجنب الأماكن التي يكثر فيها المدخنون، وإخبار الأصدقاء بهذا القرار، وممارسة الرياضة، للتخلص من الأعراض الانسحابية للنيكوتين.

كما نصحت بضرورة ملاحظة الفارق بعد فترة من الإقلاع من انتظام نبضات القلب وسهولة التنفس، وتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئة، والتخلص من السعال ومشاكل التنفس.