شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» توضح خطوات مهمة للإقلاع عن التدخين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة الصحة عدة خطوات مُهمة للأشخاص الراغبين في الإقلاع عن التدخين.
وأبانت في مقطع فيديو نشرته على حسابها بموقع”تويتر” أنه يجب على المدخن، أن يحدد موعد إقلاعه عن التدخين، وأن يترك التأجيل حتى لا يؤثر على القرار.
وأضافت أنه ينبغي استشارة الطبيب، وحجز موعد لعيادات الإقلاع عن التدخين، لوضع خطة علاجية مناسبة، تعمل على تلبية الاحتياجات الشخصية والطبية والبدائل المقترحة.
وأشارت إلى أنه يجب توقع التحديات، من تبدل في المزاج ونقص في التركيز، والصداع والدوار، بسبب انخفاض النيكوتين في الجسم، وهي الأعراض التي لن تدوم لأكثر من 48 ساعة.
ونصحت بإزالة ما يذكر بالتدخين، وتجنب الأماكن التي يكثر فيها المدخنون، وإخبار الأصدقاء بهذا القرار، وممارسة الرياضة، للتخلص من الأعراض الانسحابية للنيكوتين.
كما نصحت بضرورة ملاحظة الفارق بعد فترة من الإقلاع من انتظام نبضات القلب وسهولة التنفس، وتحسن الدورة الدموية ووظائف الرئة، والتخلص من السعال ومشاكل التنفس.
كانت هذه تفاصيل خبر «الصحة» توضح خطوات مهمة للإقلاع عن التدخين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.