بالفيديو.. أول مواطنة تتلقى لقاح «كورونا» في منزلها ضمن خدمة الرعاية المنزلية

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جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أجرت قناة “الإخبارية” لقاء مع أول مواطنة تتلقى جرعة لقاح كورونا في منزلها بمحافظة جدة. وأبدت المواطنة، سعادتها بتلقي التطعيم ضمن خدمة الرعاية المنزلية، مؤكدة أن شعورها لا يُوصف. وقدمت المواطنة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان – حفظهما الله-، على اهتمامهما بتوفير التطعيمات بالمراكز والمستشفيات ووصولها إلى منازل المواطنين. الجدير بالذكر أن وزارة الصحة توسعت في تدشين المزيد من مراكز لقاح كورونا لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلة لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا، مهيبةً بالجميع إلى التسجيل عبر تطبيق صحتي للحصول على اللقاح.

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