شكرا لقرائتكم خبر عن «واتسآب» يختبر ميزة جديدة تتعلق بإخفاء الصور.. تعرّف عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

كشف تقرير تقني، أن تطبيق “واتسآب” يختبر ميزة الصور المخفية، والتي من المتوقع أن يطرحها قريباً.

وأوضح التقرير أن هذه الميزة عبارة عن إرسال صور تختفي بعد فتحها بوقت قصير، من خلال اختيار صورة من المعرض، والنقر على أيقونة تشبه الساعة، سيعرضها التطبيق بقرب شريط “إضافة تسمية توضيحية”، لإرسال الصور المختفية إلى من يريد.

ولن يحصل متلقي الصورة على خيار حفظ الصورة المختفية في معرض هاتفه أو إعادة توجيهها إلى جهات أخرى.

وأكدت المعلومات أن الميزة ستتوفر في واتس آب لمستخدمي نظاميiOSوأندرويد قريباً.