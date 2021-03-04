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إعلان الطوارئ فى فلسطين لـ30 يوما لمواجهة انتشار كورونا

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القاهرة - سامية سيد - أصدر الرئيس الفلسطينى محمود عباس، مرسومًا رئاسيًا بإعلان حالة الطوارئ في الأراضي الفلسطينية لمدة ثلاثين يوما اعتبارا من اليوم الخميس، لمواجهة تفاقم جائحة فيروس كورونا. 

ذكرت ذلك وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" دون التطرق لمزيد من التفاصيل. 

وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة،أعلنت الأربعاء، تسجيل 2017 إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 196‬‬ إصابة من مجمل الإصابات الجديدة.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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