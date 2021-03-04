شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. شرطة الرياض تداهم وكراً لتصنيع وترويج الخمور وتقبض على مقيم إثيوبي والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :
تمكنت شرطة منطقة الرياض، من القبض على مُقيم بالعقد الثاني من العمر من الجنسية الإثيوبية، لقيامه بتصنيع وترويج الخمور على ضفاف أحد الأودية بالرياض.
وأظهر مقطع فيديو، ما عثرت عليه شرطة الرياض، خلال مسحها الموقع، حيث وجدت 29 برميلاً بسعة 220 لتراً، و12 قارورة مملوءة بمادة الخمر المُصنع.
كما تم إتلاف الكميات المضبوطة من الخمر، إلى جانب إيقاف المُتهم تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
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